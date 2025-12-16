Haberler

Ucm, İsrail'in Gazze'deki Eylemlerine Yönelik Savaş Suçları Soruşturmasını Durdurma Talebini Reddetti

Güncelleme:
UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik savaş suçları soruşturmasını durdurma talebini reddetti. Bu karar, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruyor.

(ANKARA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik savaş suçları soruşturmasını durdurma talebini reddetti.

İsrail UCM alt mahkemesinnin  "UCM savcısının Hamas öncülüğünde 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlenen saldırıların ardından başlayan savaştaki iddia edilen suçları soruşturmasına izin veren kararının" bozulması istemiyle UCM Temyiz Darisei'ni başvurdu.

UCM Temliz Dairesi, İsrail'in talebini reddetti. Mahkeme "Netanyahu ve Gallant aleyhindeki tutuklama emirlerinin geçerliliğini koruduğuna" işaret etti.

Bu kararın, daha önceden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledikleri iddiasıyla tutuklama emri çıkarılmasına yol açan Filistin soruşturmasının devam etmesinin önünü açtığı belirtildi.

Lahey merkezli mahkemenin "yargı yetkisini tanımayan" İsrail, Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını reddediyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
