Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili soruşturma başlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisi'ne (OTP) bildirimde bulunabileceği belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisi'ne (OTP) bildirimde bulunabileceği belirtti.

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ayrıca, Filistin'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bildirimde bulunmak isteyenler için link paylaşıldı. Söz konusu linkteki formun "iletişim" olarak da bilinen bu tür bilgileri, UCM Savcılık Ofisi'ne isimsiz veya isimli olarak göndermek için kullanılabileceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.???????