Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filipinler'in uyuşturucuyla savaş operasyonlarının soruşturmasının devamına karar verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Manila yönetiminin itirazını reddederek Filipinler'in sözde 'uyuşturucuyla savaş' operasyonları hakkındaki soruşturmanın devamına karar verdi. Mahkeme Başkanı Marc Perrin de Brichambaut, bugün yapılan duruşmada, beş yargıçtan oluşan temyiz heyetinin, Filipinler'in itirazını oy çokluğuyla reddettiğini söyledi. Ülkede sözde 'uyuşturucuyla savaş' operasyonları hakkındaki soruşturmanın devamı kararı alındı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Manila yönetiminin itirazını reddederek Filipinler'in sözde "uyuşturucuyla savaş" operasyonları hakkındaki soruşturmanın devamına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Marc Perrin de Brichambaut, bugün yapılan duruşmada, beş yargıçtan oluşan temyiz heyetinin, Filipinler'in itirazını oy çokluğuyla reddettiğini söyledi.

Ülkede sözde "uyuşturucuyla savaş" operasyonları hakkındaki soruşturmanın devamı kararı alındı.

UCM'nin soruşturması, 2021'de Filipinler'in aynı iddiaların incelediği ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını öne sürmesi üzerine askıya alınmıştı.

Filipinler hükümeti, çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda öldüğünü belirtiyor.

Ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade eden insan hakları grupları ise "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de ölü sayısına eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016'da göreve gelmesiyle geniş çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonları başlatılmıştı.