Uluslararası Bilim Yaz Kampı 2023 Buca'da Son Buldu

Dünya çapında organizasyonlar gerçekleştiren bilim kurumu MILSET Avrupa'nın projelerinden biri olan ve Türkiye'de ilk kez Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Yaz Kampı 2023, sona erdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, genç bilim insanlarının yetişmesine vesile olduğuna inandığını ifade etti.

Dünya çapında organizasyonlar gerçekleştiren bilim kurumu MILSET Avrupa'nın projelerinden biri olan ve Türkiye'de ilk kez Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Yaz Kampı 2023, sona erdi. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gençleri Buca'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu kampın geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak genç bilim insanlarının yetişmesine vesile olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Buca Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Bilim Yaz Kampında 13 farklı ülkeden gençler Buca'da ağırlandı. 'Yeni Nesil Tıp, Teknoloji ve Yapay Zeka' temasıyla gerçekleştirilen kampın kapanış töreni özel bir üniversitede gerçekleştirildi. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında süren kamp boyunca konuk öğrenciler, bilimsel eğitimler, laboratuvar uygulamaları, kültür gezileriyle dolu dolu bir hafta geçirdi.

Etkinlik sonunda Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır tarafından katılımcı öğrencilere sertifika verilirken, Buca Bilim ve Sanat Merkezi yöneticisi BUCA IMSEF Başkanı Ümit Karademir tarafından komite üyelerine teşekkür belgesi verildi.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildi

Uluslararası Bilim Yaz Kampı 2023, Buca Belediyesi, BUCA Bilim Sanat Merkezi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve Buca Belediyesi iştirakı BUCAMAR'ın ortak çalışması ile hayata geçirildi. Türkiye'de ilk kez yapılan organizasyonun bu yılki kamp teması ise 'Yeni Nesil Tıp, Teknoloji ve Yapay Zeka' olarak gerçekleşti. Programda bilimsel eğitimler, laboratuvar uygulamaları ve sosyal, kültürel etkinlikler yer aldı. - İZMİR