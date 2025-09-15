Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Müdürü'nden Nükleer Silahların Yayılmasıyla İlgili Önemli Mesaj

(VİYANA) – Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın 69. olağan oturumunun açılışına gönderdiği mesajında "Nükleer silahların yayılmasının hayaletini ortadan kaldırmak için çabalamaya devam etmeliyiz. Riskler çok büyük, daha azını kabul edemeyiz" diyerek IAEA'nın nükleer bilimin ve teknolojinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını sağlama konusundaki hayati rolüne işaret etti.

Genel Müdür Rafael Mariano Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Konferansı'nın 69. olağan oturumunun açılışına gönderdiği mesajda, küresel gerilimlerin arttığı ve nükleer tehdidin büyüdüğü bir dönemde ajansın "profesyonellik, tarafsızlık ve bilimsel mükemmellik" temelinde ayakta durduğunu vurguladı.

Genel Müdür mesajında, IAEA personelinin sağlık, tarım, enerji ve plastik kirliliği ile mücadele gibi alanlarda nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını ilerletme çabalarını "umut ışığı" ve çok sesliliğin bir kanıtı olarak niteledi. Ajans çalışanlarının zor koşullarda gösterdiği özveri ve cesareti selamlayan Genel Sekreter, bu sorumluluğun yalnızca IAEA'nın omuzlarında kalamayacağını belirtti.

Üye devletlere uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme çağrısı yapan Genel Sekreter, nükleer güvenlikte uyumun ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Mesajda, "İşbirliği ve diplomasi, kalıcı güvenlik ve barışa giden tek yoldur" ifadesi yer aldı.

Genel Müdür ayrıca, IAEA ile İran İslam Cumhuriyeti arasında denetimlerin yeniden başlatılmasına ilişkin yakın zamanda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve anlaşmanın hızla uygulanmasını beklediğini kaydetti.

IAEA'nın nükleer bilimin ve teknolojinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını sağlama konusundaki hayati rolüne işaret eden Genel Müdür, bu araçların kalkınmayı ilerletmesi ve insanlığı koruması gerektiğini vurguladı. Mesajını, "Nükleer silahların yayılmasının hayaletini ortadan kaldırmak için çabalamaya devam etmeliyiz. Riskler çok büyük, daha azını kabul edemeyiz" sözleriyle sonlandırdı.