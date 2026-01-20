Uluslararası Af Örgütü'nden ABD Başkanı Trump'un Birinci Yılına İlişkin Rapor: Artan Otoriter Uygulamalar Kaygı Verici

(ANKARA) - Uluslararıs Af Örgütü (UAÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve dönmesinin birinci yılına ilişkin "Alarm Zillerini Çalmak: ABD'de Otoriter Uygulamaların Yükselişi ve İnsan Haklarındaki Aşınma" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, "artan otoriter uygulamalar ve insan haklarındaki yıkıcı aşınma konusunda ciddi kaygıların olduğu" dile getirildi.

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevindeki birinci yılına dair bir rapor yayımladı. UAÖ, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "sivil alanı kapatmayı ve hukukun üstünlüğünü zayıflatmayı da içeren otoriter uygulamaları arttırmasının ABD'de ve ötesinde insan haklarını aşındırdığını" bildirdi.

Trump yönetiminin "özgür toplumun temellerini sarsan" ve birbirine bağlı on iki alanı kapsayan hak ihlallerinin belgelendiği belirtilen açıklamada, raporda "basın ve bilgiye erişim özgürlüğünden sivil topluma, üniversitelerden yargı bağımsızlığına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen saldırıları mercek altına aldığı" aktarıldı. Raporda "mülteci haklarına yönelik kısıtlamalar, ayrımcılık yasağındaki gerilemeler, yerel müdahalelerde ordunun kullanılması, kurumsal hesap verebilirliğin ortadan kaldırılması ve gözetimin denetimsizce genişletilmesi" gibi başlıkların detaylandırıldığı kaydedildi.

Raporda, "otoriter taktiklerin karşılıklı olarak birbirini güçlendirdiği" vurgulanarak "Basına gözdağı verilmesinin ihlalleri gizlediği, protestolara yönelik misillemelerin toplumu korkuttuğu ve askeri yöntemlerin normalleştirildiği bir ortamda ifade özgürlüğü, sığınma hakkı ve adil yargılanma gibi temel insan haklarının açıkça aşındığı" ifade edildi. UAÖ, "ABD Yürütme Organı'ndan teknoloji şirketlerine kadar tüm aktörlere, "otoriter uygulamaların benimsenmesini tersine çevirme" çağrısı yaparak "sivil alanın korunması ve hukuk güvencelerinin yeniden tesisi için acil eylem" talep etti.

"Hepimiz Trump'ın insan hakları acil durumuna yol açmış tehlikeli gidişatına tanıklık ediyoruz"

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Direktörü Paul O'Brien da rapora ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hepimiz, Başkan Trump'ın halihazırda insan hakları acil durumuna yol açmış olan tehlikeli gidişatına tanıklık ediyoruz. Yönetim, normları lime lime ederek ve gücü tek elde toplayarak, herhangi birinin yönetimden hesap sormasını imkansız hale getiriyor. Kuşkusuz ki Trump yönetiminin başvurduğu bu otoriter uygulamalar insan haklarını aşındırıyor ve gazetecilere, karşıt görüşlerini ifade edenlere veya protestocular, avukatlar, öğrenciler ve insan hakları savunucuları da dahil muhalefete yönelik riski artırıyor.

ABD'de sivil alana ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılar ve insan haklarındaki aşınma, Uluslararası Af Örgütü'nün on yıllardır gördüğü ve uyarıda bulunduğu küresel eğilimi yansıtıyor. Önemli bir nokta olarak, deneyimimiz gösteriyor ki otoriter uygulamalar tamamen köklü hale geldiğinde, gücün kötüye kullanılmasını engellemek için kurulmuş kurumlar çoktan ciddi derecede zayıflamış oluyor. Farklı bir yol çizebiliriz ve çizmeliyiz. Otoriter uygulamalar ancak normalleştirilmelerine izin veriliğinde köklü hale gelir. ABD'de bunun olmasına izin veremeyiz. Tarihimizin bu zorlu dönemine karşı durma ve insan haklarını koruma fırsatımız ve sorumluluğumuz var."