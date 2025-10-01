Uluslararası Af Örgütü'nden Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

(ANKARA)- Uluslararası Af Örgütü'nden (Amnesty), Küresel Sumud Filosu'nun İspanya ve İtalya gemilerinin geri dönmesiyle savunmasız kalmasının ardından yapılan açıklamada, "Devletlerin, filonun güvenli geçişini garanti altına alma sorumluluğu bulunmaktadır. Filoyu korumak için baskıyı artırmalı ve İsrail'in soykırımının yanı sıra yasa dışı ablukasına da kesin olarak son verilmesini talep etmelidirler" denildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türünün en büyük girişimi olan Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail güçlerinin daha önce yaptıkları gibi önünü kesmeye çalışabileceği Akdeniz'deki yüksek riskli bir bölgeye girmesi bekleniyor. Acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç ve insani yardım malzemeleri taşıyan filo, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı işgalinin bir parçası olarak Gazze'deki Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa ve temel ihtiyaçlardan yoksunluğa mahküm eden 18 yıllık yasa dışı abluka ve yaklaşık iki yıldır süren amansız saldırıların ardından denize açıldı. Devletlerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımı karşısındaki süregelen eylemsizliği, dünyanın dört bir yanından aktivistleri kuşatmayı kırmak için barışçıl önlemler almaya zorladı. Devletlerin, filonun güvenli geçişini garanti altına alma sorumluluğu bulunmaktadır. Filoyu korumak için baskıyı artırmalı ve İsrail'in soykırımının yanı sıra yasa dışı ablukasına da kesin olarak son verilmesini talep etmelidirler."