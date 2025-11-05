Haberler

Uluslararası Af Örgütü'nden COP30 Öncesi Acil İklim Tedbiri Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, COP30 öncesinde dünya liderlerine fosil yakıtsız bir geleceğin önemini vurgulayarak, insan haklarının iklim kararlarının merkezine alınması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, 10-21 Kasım'da yapılacak BM İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde, dünya liderlerine, "ABD Başkanı Donald Trump'ın sizi inandırmaya çalıştığının aksine, fosil yakıtsız bir gelecek, insanlığın hayatta kalması için şart. Artık daha fazla kaçırılmış fırsat olmamalı. COP30'daki taraflar, tüm iklim kararlarına insan hakları yükümlülüklerinin rehberlik etmesini sağlamalı" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, COP30 öncesi dünya liderlerine yönelik bir çağrı yaptı. Callamard, konferansa katılacak liderlere "Müzakerelerin merkezine karı ve gücü değil, insanları koymaları ve Başkan Trump'ın iklim krizi inkarına ayak uydurmak yerine gerçek bir iklim liderliği sergilemeleri" çağrısında bulundu. Callamard, COP30 liderlerinin "iklim aktivistlerini korumayı ve acilen ihtiyaç duyulan iklim tedbirlerinin hızlandırılması taleplerini karşılamayı taahhüt ederek, müzakerelerin merkezine karı ve gücü değil, insanları koyması gerektiğini" belirtti.

"Fosil yakıtsız gelecek, insanlığın hayatta kalması için şart"

Söz konusu tedbirlerin fosil yakıtlardan tam, hızlı, adil ve finanse edilen bir biçimde çıkmayı ve tüm sektörlerde herkes için sürdürülebilir enerjiye adil geçişi içerdiğine dikkat çeken Callamard, "Başkan Trump'ın sizi inandırmaya çalıştığının aksine, fosil yakıtsız bir gelecek, insanlığın hayatta kalması için şart. Artık daha fazla kaçırılmış fırsat olmamalı: COP30'daki taraflar, tüm iklim kararlarına insan hakları yükümlülüklerinin rehberlik etmesini sağlamalı" dedi.

"Başkan Trump'ın bilimi reddetmesi karşısında liderler acil iklim tedbirleri almalı"

Uluslararası Af Örgütü'nün, hükümetleri, Trump yönetiminin iklim krizinin hızlandığını inkar eden tutumuna ayak uydurmak yerine gerçek bir iklim liderliği sergilemeye çağırdığını belirten Callamard, şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın bilimi reddetmesi ve fosil yakıtlar için artan lobicilik karşısında, küresel liderler, ABD katılsın veya katılmasın, acil iklim tedbirleri alma çabalarını iki katına çıkarmalı. Yenilenebilir enerji projelerine ayrılan finansmanı azaltma girişimlerine karşı durmalı. ABD ve diğerlerinin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını ve düzenlemelerini zayıflatmaya yönelik zorbalıklarına direnmeli. İklim aktivistlerini ve çevre savunucularını korumaya yönelik adımlar atmalı. İklim adaletini sağlamanın ve milyarlarca kişinin insan haklarını korumanın tek yolu bu."

COP30 Konferansı

BM İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30), 10-21 Kasım'da Brezilya'da yapılacak. Paris İklim Anlaşması'na taraf 190'dan fazla ülke, özellikle uyum tedbirlerine yönelik iklim finansmanının artırılması, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri, COP28'de kararlaştırılan şartlarda fosil yakıtlardan nasıl ve ne zaman çıkılacağı, iklim kaynaklı zararları azaltma ve iklim değişikliğine en az yol açtığı halde bundan en ağır etkilenen düşük gelirli ülkelerdeki kayıp ve zararları telafi etme tedbirlerinin nasıl destekleneceği gibi konuları tartışacak.

COP30'un, yıllardır küresel ısınmayı 1,5 derecinin altında tutmak için verilen taahhütleri ve sarf edilen çabaları tersine çevirmeye çalışanlara karşı kolektif bir direniş gösterme fırsatı olduğunu söyleyen Callamard, "Atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin geçen yıl rekor miktarda artmasının, dünya liderleri için alarm zillerini çaldırması gerektiğini" vurguladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.