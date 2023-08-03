Uluslararası Af Örgütü: Lübnan'da Liman Patlamasında Henüz Kimse Suçlu Bulunmadı

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını bildirdi. Örgüt, Lübnanlı yetkililerin adli süreci sekteye uğratmak ve suçlanmalarının önüne geçmek için her türlü aracı devreye soktuğunu iddia etti.

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığını bildirdi.

Örgütün internet sitesinde liman patlamasının yargı sürecine ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Sözcüsü Aya Meczub'un "Lübnanlı yetkililerin, Beyrut'taki yıkıcı patlamanın sebebini araştırmak ve suçluların hesap vermesi için 3 yıllık bir zamanı oldu. Ancak şu ana kadar tam anlamıyla 4 Ağustos 2020'de meydana gelen trajediden kimse suçlu tutulmadı." ifadelerine yer verildi.

Lübnanlı yetkililerin "hiç utanmadan" adli süreci sekteye uğratmak ve suçlanmalarının önüne geçmek için her türlü aracı devreye soktuğunu iddia eden Meczub, Lübnan'da cezasız kalma kültürünün sürdürüldüğünü savundu.

Lübnan'daki liman patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamanın, ardında 235'ten fazla ölü, 6 bini aşkın yaralı bıraktığı açıklanırken, 300 bin kişinin de patlama nedeniyle yerinden olduğu belirtilmişti.

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak'ta "istisnasız bir şekilde" liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran'da Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.