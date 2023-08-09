Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da ifade özgürlüğü için kampanya başlattı

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da ifade özgürlüğünün korunması amacıyla 'Benim Düşüncem Suç Değildir' kampanyası başlattı. Lübnan'da gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistlerin devlet yetkililerine eleştirileri nedeniyle kovuşturma geçirdiği ve haklarında ceza istendiği belirtildi. Af Örgütü, Lübnan Meclisine ifade özgürlüğünü hedef alan yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Lübnan'da ifade özgürlüğünün korunması amacıyla "Benim Düşüncem Suç Değildir" kampanyası başlattı.

Af Örgütünden yapılan açıklamada, Lübnan'da 2015'ten bu yana gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler başta olmak üzere binlerce kişinin devlet yetkililerine eleştirileri nedeniyle kovuşturma geçirdiği ve haklarında ceza istendiği belirtildi.

Son olarak Lübnanlı gazeteci Dima Sadık'ın sosyal medyada bir siyasi parti liderine yönelik eleştirilerinin "iftira ve tahrik" sayılarak 1 yıl hapis ve 1200 dolar para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Af Örgütü, "Benim Düşüncem Suç Değildir" kampanyası kapsamında Lübnan Meclisine ifade özgürlüğünü hedef alan yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Ceza Yasası'nda devlet yetkililerine yönelik hakaret, iftira ve tahrik suçlarında 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.