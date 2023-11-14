Uluslararası Af Örgütü, Kamboçya'yı Angkor Wat tahliyeleri nedeniyle suçladı

Uluslararası Af Örgütü, Kamboçya'yı UNESCO dünya mirası listesindeki Angkor Wat tapınak kompleksi çevresinde yaşayan 10 bin aileyi tahliye ederek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da son bir yıldır UNESCO dünya mirası listesindeki Angkor Wat tapınak kompleksi çevresinde yaşayan ve bölgeden ayrılanların sayısında artış yaşanıyor. Bölgeden ayrılanlar bu alandan 25 kilometre uzaklıktaki eski pirinç tarlalarında oluşturulan yerleşim alanına taşınıyor. Son dönemde tahliye edilenlerin sayısının 10 bine ulaşmasının ardından Uluslararası Af Örgütü tarafından Kamboçya hükümetinin bölge halkını zorla tahliye ettiğine ilişkin bir rapor yayınlandı. Uluslararası Af Örgütü raporunda ailelerin tahliye için "doğrudan ya da üstü kapalı" bir şekilde tehdit edildiğini açıkladı. Doğru ve Güney Doğu Asya Araştırmaları Bölge Direktörü Montse Ferrer, "İnsanları zorla tahliye etmeye ve insan haklarını ihlal etmeye son vermeliler" ifadesini kullandı. Ferrer, UNESCO'dan ciddi bir geri adım gelmemesi durumunda ülkelerin insan haklarını ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Kamboçya Hükümet Sözcüsü Pen Bona ise raporun doğru olmadığını ve bölge sakinlerinin taşınmasının gönüllülük esasına uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

"UNESCO endişe duyuyor"

UNESCO tarafından yapılan açıklamada, rapor nedeniyle "derin endişe" duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Kamboçyalı yetkililer Angkor'daki nüfusun yerleştirilmesinden derin endişe duymaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, UNESCO'nun bölge halkının tahliyesini istemediği ve söz konusu tahliye programının bir parçası olmadığı kaydedildi. UNESCO, Kamboçya hükümetine çağrıda bulunarak "düzeltici önlemleri" alması çağrısında bulundu.

Bölgede yaşayan bir kişi ise, Kamboçyalı yetkililerin "UNESCO ayrılmanızı istiyor, aksi halde alan dünya mirası statüsünü kaybedecek" dediğini aktardı.

Kamboçya'nın turizm merkezlerinden biri olan Angkor Wat tapınak kompleksindeki nüfus 1990'ların başında 20 bin iken 2013'e kadar 120 bine yükseldi. - PHNOM PENH