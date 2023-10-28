Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'deki iletişim kesintisi insan hakları ihlallerini belgelemeyi zorlaştırıyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.

İngiltere merkezli örgüt, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışanlarıyla bağlantıyı kaybettiklerini duyurdu.

Gazze'deki sivillerin daha önce görülmemiş şekilde risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, iletişim kesintisinin, İsrail'in 16 yıldır ablukada tuttuğu, 9 Ekim'den bu yana ise ablukayı sıkılaştırdığı bölgede sivil altyapı ile konutların vurulduğu bir dönemde geldiği kaydedildi.

Son yaşananlarla bölgede zaten yaşanan insani krizin daha da derinleştiği işaret edilen açıklamada, "Daha fazla sivil can kaybını önlemek ve daha önce görülmemiş bir insani felaket yaşayan Gazze'ye hayati öneme sahip insani yardımların girişini sağlamak için tüm taraflara yaptığımız İsrail'de ve işgal altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısını yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen örgütün Araştırma, Savunma, Politika ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, internet ve iletişim bağlantılarının kesilmesiyle Gazzelilerin tamamen karanlıkta kaldığını söyledi.

Guevara-Rosas, İsrail'i saldırılara son vermeye çağırarak "İsrail'i 3 binden fazla çocuk dahil çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan, ayrım yapmayan ve orantısız saldırılarını acilen sona erdirmeye çağırıyorum. Hava saldırılarının sürdüğü ve kara operasyonunun genişletileceği bir ortamda kurtarma çalışmalarının sağlanması için internet ve telekomünikasyon altyapısı acilen onarılmalı." ifadesini kullandı.

Örgütün Gazze'deki çalışanlarıyla da bağlantısının koptuğuna dikkati çeken Guevara-Rosas, "İnsan hakları örgütleri için yaşanan hak ihlallerini belgelemek, yoğunlaşan İsrail saldırıları ve iletişim kısıtlamaları nedeniyle daha da zorlaştı." değerlendirmesini yaptı.

Guevara-Rosas, iletişim kesintisiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.