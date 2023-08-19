Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki çatışmalar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Bölgede toplu katliamlar ve sivil ölümler yaşandığı iddialarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, bölgedeki olağanüstü hal şartları nedeniyle haber alınamadığı belirtildi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın Amhara bölgesinde güvenlik güçleriyle sivil silahlı milisler arasındaki çatışmalarla ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Tigere Chagutah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amhara'nın Finote Selam, Bahir Dar ve Shewa Robit bölgelerinde toplu katliamlar ve insan hakları ihlallerinin yaşandığına dair iddiaların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Amhara bölgesindeki insan hakları ihlalleri ve sivil ölümlerle ilgili soruşturma çağrısı yapıldı.

Bölgede 3 Ağustos'tan bu yana internet erişimi kısıtlaması ve gözaltıların olduğu kaydedilerek "Olağanüstü hal şartları, Etiyopya hükümetine kontrolsüz güç verirken bölgedeki durumdan haber alınamıyor." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmayı sürdürmüştü.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta OHAL ilan etmiş, 7 Ağustos'ta ise Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Etiyopya Olağanüstü Hal Genel Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bahir Dar ve Gonder dahil Amhara'nın birçok bölgesinde güvenliğin sağlandığı ve silahlı grupların geri çekildiği belirtilmişti.

Afrika Birliği (AfB) ise 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.