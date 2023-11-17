Uluslararası Adalet Divanı, Suriye'ye işkence ve zalimane eylemleri önlemesi için yetki verdi

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Kanada ve Hollanda'nın Suriye aleyhine açtığı davadaki kararını açıkladı. ICJ, Suriye'nin işkence ve insanlık dışı eylemleri önlemesi için tüm tedbirleri almasına karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Suriye'nin "işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve diğer zalimane eylem veya cezaları önlemek için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almasına" karar verdi.

ICJ, Kanada ve Hollanda'nın, 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye aleyhine açtığı davadaki kararını açıkladı.

ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, "Suriye, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve diğer zalimane eylem veya cezaları önlemek için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri alacak. Yetkililerinin yanı sıra kontrolünde, yönlendirmesinde ya da etkisinde olabilecek kuruluş veya kişilerin bu tür eylemlerde bulunmamasını sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'nin "İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı BM Sözleşmesi kapsamındaki eylemlerde bulunulduğuna dair iddialarla ilgili kanıtların imhasını önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler alması" istendi.

BM Suriye Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro ise yaptığı açıklamada, "Bu, dünyanın en yüksek mahkemesinin Suriye'de işkence, zorla kaybetme ve ölümleri durdurmak için verdiği dönüm noktası niteliğinde bir karardır. Bu tür ihlaller, 12 yıldır Suriye çatışmasının ayırt edici özelliği olmuştur ve başlıca temel nedenleri arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada ve Hollanda, Haziran 2023'te Suriye'nin de 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması'na taraf olması sebebiyle ICJ nezdinde Suriye aleyhine dava açarken, mevcut ihlallerin devam ettiği gerekçesiyle Suriye aleyhine tedbir kararı verilmesini talep etmişti.