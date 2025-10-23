Haberler

Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e Gazze Uyarısı

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi gerektiğini belirtti ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI Adalet Divanı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'deki nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini duyurdu. Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) dahil BM yardım kuruluşlarının Gazze'deki faaliyetlerine izin vermesi ve kolaylaştırması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "İsrail açlığı bir savaş silahı olarak kullanmamalı. İsrail, ülkelerin ve tarafsız insan hakları örgütlerinin yardım çalışmalarına izin vermeli" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir bölümünde egemenlik hakkında sahip olmadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de insani yardımların sivillere ulaştırılmasının sağlanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
