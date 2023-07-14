Uluslararası Adalet Divanı, Kolombiya'yı Nikaragua ile deniz yetki alanı sınırı davasında haklı buldu

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Nikaragua'nın kıta sahanlığını genişletme iddialarını kabul etmeyerek Kolombiya'yı haklı buldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, ICJ'nin kararını büyük bir zafer olarak değerlendirdi.

Nikaragua'nın Kolombiya ile yaşadığı deniz yetki alanı sınırına ilişkin davada Uluslararası Adalet Divanının (ICJ), Kolombiya'yı haklı bulması ülkede memnuniyetle karşılandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından, ICJ'nin kararının ülke için büyük zafer olduğunu belirterek, "ICJ, Nikaragua'nın kıta sahanlığını genişletme iddialarını kabul etmedi. Bu kararla sınır anlaşmazlığı sorununun kapatılmasını ve takımadalarımızda sürdürülebilir kalkınmayı gerektiren hedeflerimize odaklanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Petro, ülke basınına yaptığı açıklamada da San Andres Adası'nı ziyaret edeceklerine dikkati çekerek, Nikaragua'nın iddialarına burada yanıt vereceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ise sosyal medya hesabından ICJ'nin kararını kutlayarak, "ICJ, bugün kıta sahanlığının 200 deniz mili ötesine geçemeyeceğine ilişkin karar vererek unutulmaz bir olaya imza attı. Deniz alanları için örnek teşkil edecek, son derece etkili bir dava oldu." değerlendirmesinde bulundu.

ICJ, duruşmada 4'e karşı 13 oyla, Nikaragua'nın kendi kıta sahanlığından 200 deniz milinin ötesine geçme iddialarını uluslararası hukuka uygun olmadığı yönünde karar vermiş ve talebi reddetmişti.