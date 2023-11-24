ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Milli Günü resepsiyonuna katıldı

ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, 23 Kasım'da gerçekleşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 52'nci Milli Günü'nü kutlamak amacıyla gerçekleşen resepsiyona katıldı.

Resepsiyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kültürüne ve misafirperverliğine özgü muhteşem bir atmosferde gerçekleşti. Başkan Atasoy, etkinlikte karşılıklı iş birliği ve ticari potansiyel üzerine görüş alışverişinde bulundu. Özellikle enerji, yatırım, ithalat-ihracat ve inşaat sektörü gibi alanlarda daha fazla iş birliği fırsatlarını ele alındı. Atasoy, Türk iş insanlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevcut yatırım ve iş birliği imkanlarını artırma kararlılığını vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Etkinlikle, her iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine destekte bulunarak, gelecekteki iş birliği ve ortaklıkların güçlenmesine katkıda bulunmaya devam etmek amaçlanıyor.