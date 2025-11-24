Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gürcistanlı Mevkidaşı ile Görüşme Gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler hakkında istişarelerde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler konusunda istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
