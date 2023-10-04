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Ulaştırma Bakanı Astana Büyük Camisi'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da bulunan Astana Büyük Camisi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'İslam mimarisi ile geleneksel Kazak motiflerinin bütünleştiği Astana Büyük Camisi'ni Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistanlı mevkidaşlarımla ziyaret ettik' dedi.