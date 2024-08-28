Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kıbrıs'ta

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı'nda karşılandı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni ve bir dizi resmi ziyaret için Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz" dedi.