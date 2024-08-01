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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede Kalkınma Yolu Projesi ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile dün Bağdat'ta bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta yaptıkları görüşmede Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki iş birliği ile Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin Eylül ayı içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilmesi hususlarını ele aldıklarını belirterek, "Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye'ye kadar gidecek Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde nereye geldiğimizi beraberce istişare ettik. Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de bu vesileyle coğrafyamızın güvenliğine katkı sağlayacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, "Komşu olarak ilişkilerimiz çok kıymetli. Biz, Irak ile ne kadar beraber olursak coğrafyamızdaki sıkıntılı süreçleri de beraber atlatırız. Bugün bile ne kadar sıkıntılar içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Onun için iki ülkenin iş birliği gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"HEM COĞRAFYAMIZIN EKONOMİSİNİ GELİŞTİRECEĞİZ HEM DE GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, iki ülkeyi hem birbirine ulaştıracaklarını ve bağlayacaklarını hem de diğer ülkeler arasında köprü vazifesi göreceklerini vurgulayarak, "Onun için Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye'ye kadar gidecek Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde nereye geldiğimizi beraberce istişare ettik. Bu konuda daha hızlı nasıl hareket edebiliriz, onu konuştuk" dedi. Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan mutabakat zaptını anımsatarak, "Güzel bir ziyaret oldu, inşallah bu ziyaret vesilesiyle Kalkınma Yolu Projesi'ni biraz daha hızlandıracağız. 4 ülke olmak üzere güzel bir proje hayata geçireceğiz. Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de bu vesileyle coğrafyamızın güvenliğine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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