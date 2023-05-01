Ukrayna Yüksek Şurası İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde Ukraynalılara 'zorla' Rus pasaportu verilmesi konusunda açıklama yaptı. Lubinets, 'Pasaport alın, hayatta kalın ve biz bu bölgeleri özgürleştirene kadar bekleyin' dedi.

Ukrayna Yüksek Şurası (Verkhovna Rada) İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde Ukraynalılara 'zorla' Rus pasaportu verilmesi konusunda açıklama yaptı. Lubinets, "Pasaport alın, hayatta kalın ve biz bu bölgeleri özgürleştirene kadar bekleyin" dedi.

Ukrayna medyasına konuşan Ukrayna Yüksek Şurası İnsan Hakları Komiseri Lubinets, Rusya'nın kontrolünde bulunan bölgelerdeki Ukraynalılara çağrıda bulundu. Lubinets, "Sizlere bir Rus pasaportu almanızı tavsiye ederim, sonuçta hayatta kalmaya yönelik bir karar bu. Bu en önemli şey. Bunun baskı altında, fiziksel baskı altında gerçekleştiğini anlıyoruz. Bu nedenle Rus pasaportunu alın, hayatta kalın ve biz bu bölgeleri özgürleştirene kadar bekleyin. Bu pasaporttan resmi olarak vazgeçmek ve normal hayata dönmek için gerekli yasalar üzerinde çalışıyoruz. Diğer seçenek ise bu bölgeleri bir şekilde terk edin. Anladığımız kadarıyla şu anda bu bölgede hayatta kalmak söz konusu" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta İngiltere Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya'nın Herson bölgesinde Ukraynalılara Rus pasaportu vermeye çalıştığı, almak istemeyenlerini se sınır dışı edileceği ifade edilmişti. Raporda, "Herson sakinleri, 01 Haziran 2023 tarihine kadar Rus pasaportu almayanların 'sınır dışı edileceği' ve mülklerine el konulacağı konusunda uyarıldı. Rusya, Şubat 2022 işgalinden önce Donetsk ve Luhansk'ta yaptığı gibi, pasaportları işgal altındaki bölgelerin 'Ruslaştırılmasında' bir araç olarak kullanıyor. Rusya, özellikle 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, işgali bir başarı olarak göstermeye yardımcı olması için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu bürokrasisine entegrasyonunu kolaylaştırıyor olabilir" denilmişti.