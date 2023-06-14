Ukraynalılar, patlayan barajın Karadeniz'e ve dünyaya zarar vereceğini söyledi

İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Ukraynalılar, patlayan Kakhovka Barajı'nın özellikle Karadeniz olmak üzere tüm dünyada sorunlara yol açacağına dikkat çekti. Dernek Başkanı Oksana Özek, "Karadeniz bölgesi şu anda büyük bir tehlike altındadır ve Türkiye'yi bu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere tedbir almaya çağırıyoruz" dedi.

İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Ukraynalılar, patlayan Kakhovka Barajı'nın özellikle Karadeniz olmak üzere tüm dünyada sorunlara yol açacağına dikkat çekti. Dernek Başkanı Oksana Özek, "Karadeniz bölgesi şu anda büyük bir tehlike altındadır ve Türkiye'yi bu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere tedbir almaya çağırıyoruz" dedi.

İzmir Ukraynalılar Derneği üyesi Ukraynalılar, Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak ellerindeki Türk ve Ukrayna bayrakları ile açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen Ukraynalılar için saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri, daha sonra iki devletin milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte açıklamaya katılan Ukraynalılar ellerinde, "Karadeniz tehlikede", "Ukrayna'da çevre katliamını durdurun", "Ukrayna'ya destek ol Türkiye", "Savaşa hayır de" yazılı dövizler taşıdı. Ukrayna'nın Herson kentinde bulunan Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka Barajı'nın patlamasıyla tüm bölgenin sular altında kaldığını belirten Dernek Başkanı Oksana Özek, "Ortaya çıkan çevre tahribatının Ukrayna, Karadeniz bölgesi ve tüm dünya için korkunç sonuçlan olacaktır. Şehirleri ve köyleri yıkayarak önüne çıkan her şeyi silip süpüren suyun emdiği tehlikeli ve zehirli maddelerin, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin ve gömü alanlarının miktarını bir düşünün. Tüm bu atıklar şu anda Karadeniz'de ve Türkiye'de dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin sivil nüfusu için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Çok sayıda insan ve hayvan boğularak öldü ve cesetleri Karadeniz kıyılarına vuruyor. Bu su akışı, Karadeniz'e anti-tank mayınlar ve patlayıcı cihazlar getirmiştir. Karadeniz bölgesi şu anda büyük bir tehlike altındadır ve Türkiye'yi bu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere tedbir almaya çağırıyoruz. Bu artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle tüm dünyayı terörizme karşı birleşmeye, doğanın ve insan hayatının yok edilmesine karşı koymaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Terör eylemi"

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı savaşın yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğünü hatırlatan Özek, "Korkunç yıkım, cinayet, tecavüz, çocuk kaçırılmasının da bir sınırı olduğunu, daha kötüye gidemeyeceğini düşündük ancak bariz kötülüğün sınırı yoktur. Rusya işgal ettiği toprakların her metresini terör için ve önüne çıkan her şeyi yok etmek için kullanıyor. Kakhovka Hidroelektrik Santral Barajı'nın 6 Haziran 2023'te patlaması, Ukraynalıların soykırımını, Ukrayna'daki çevresel durumun kötüleşmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunu zorlaştırmayı amaçlayan önceden planlanmış bir terör eylemiydi. Bu, Rusya'nın terörist bir devlet olduğunun bir başka kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, tahliye yollarını da bombalıyor"

Özek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna'nın tarım arazilerinin sular altında kalması, küresel gıda krizinin artmasına ve Ukrayna'nın ihracatçısı olduğu bazı gıda gruplarının fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır. Sular altında kalan yerleşim yerlerindeki insanların yardıma ihtiyacı var ancak Rusya bunu sağlamadığı gibi tahliye yollarını da bombalıyor. Türkiye'den ve uluslararası toplumdan kurtarma operasyonuna yardımcı olmalarını istiyoruz. İnsan hayatının ve çevrenin hiçbir değerinin olmadığı, Rus teröristlerini bir an önce durdurmamız gerekiyor. Zira Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin patlaması, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki reaktörlerin tek soğutma kaynağı olduğu için başka bir felakete neden olabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş henüz sona ermedi ve sonuçları tüm dünya ülkeleri için yıkıcı olacaktır." - İZMİR