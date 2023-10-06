Ukraynalı Sığınmacıların Çekya'dan Ayrılma Sayısı Artıyor

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çekya'ya sığınan ve geçici oturum vizesi alan 561 bin 605 Ukraynalının yaklaşık 200 bininin ülkeden ayrıldığı bildirildi. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, ülkede bulunan Ukraynalı sığınmacılara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çekya'ya sığınan ve geçici oturum vizesi alan 561 bin 605 Ukraynalının yaklaşık 200 bininin ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, ülkede bulunan Ukraynalı sığınmacılara ilişkin güncel verileri paylaştı.

1 Ekim verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana 561 bin 605 Ukraynalıya geçici oturum hakkı verildiğini belirten Rakusan, oturum alan 200 bin kişinin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Rakusan, söz konusu Ukraynalıların ya Avrupa'da farklı bir ülkeye gittiğini ya da ülkelerine geri dönmüş olabileceklerini kaydetti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bakanlık, 52 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "vahşet" olarak tanımladı.