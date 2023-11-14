Ukraynalı Pilotlar İçin Avrupa F-16 Eğitim Merkezi Romanya'da Açıldı

Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını uçurmayı öğrenecekleri Avrupa F-16 Eğitim Merkezi (EFTC) Romanya'da açıldı. Merkez, Romanya'dan ve Ukrayna gibi ortaklarından gelen F-16 pilotlarına eğitim verecek.

KİEV, 14 Kasım (Xinhua) -- Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını uçurmayı öğrenecekleri Avrupa F-16 Eğitim Merkezi (EFTC) Romanya'da açıldı.

Ukraynalı medya kuruluşu European Pravda'nın Pazartesi günkü haberine göre, Romanya'nın güneydoğusundaki Fetesti hava üssünde yer alan Avrupa F-16 Eğitim Merkezi, F-16 jet pilotları için uluslararası bir eğitim merkezi olmaya hazırlanıyor.

Merkez, Romanya'dan ve Ukrayna gibi ortaklarından gelen F-16 pilotlarına eğitim verecek.

Ukraynalı pilotların eğitimi yaklaşık altı ay sürecek.

Ukrayna kamu yayın kuruluşu Suspilne'ye göre Hollanda, tesise 12 ila 18 adet F-16 uçağı tedarik edecek.

Ukraynalı pilotlar, Ağustos ayında F-16 jetleriyle simülatör eğitimine başlamıştı.