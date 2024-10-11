Ukraynalı Gazeteci Viktoriya Roshchyna Rusya'da Hayatını Kaybetti

UKRAYNALI yetkililer, Ukrayna'nın doğusunda haber yaparken Rus güçleri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı gazeteci Victoria Roshchyna'nın Rusya gözetiminde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, Rusya tarafından haber yaparken gözaltına alınan Viktoriya Roshchyna'nın gözaltı sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Ukraynalı gazeteci Viktoriya Roshchyna Rus esaretinde öldü. Victoria'nın ölümünün sorumluluğu tamamen Cenevre Sözleşmelerini bir kez daha ihlal eden Rusya'ya aittir. Onun ölümüne karışan herkesin kimliği belirlenmeli, kamuoyu önünde isimlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. En az 25 Ukraynalı gazeteci yasadışı bir şekilde gözaltına alındı ve Rusya'nın esaretinde. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla ilgili gerçeği söyleyenlere karşı bu şekilde savaşıyor" denildi.