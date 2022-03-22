Ukrayna cephesinden Kadirov'u çıldırtacak tehdit: Öldürdüğümüz Çeçenler domuz derisi ile gömülecek - Haberler

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Ukrayna cephesinden Kadirov'u çıldırtacak tehdit: Öldürdüğümüz Çeçenler domuz derisi ile gömülecek

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya'nın saldırılarına karşı koymaya çalışan Ukrayna'da ülkenin en kalabalık dördüncü şehri olan Dnipro'nun Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medya hesaplarından Çeçenlerle ilgili ilginç bir paylaşıma imza attı. Lisenko, "Dnipropetrovsk bölgesinde gebertilen bütün Kadirovculara (Çeçenlere) domuz derisi dikilecek ve o şekilde gömülecekler" dedi.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna işgalinin başladığı ilk günden beri Rusya'ya destek veriyor. Dolayısıyla Çeçenler ile Ukraynalılar arasındaki gerilim de had safhada. Ukrayna'nın bir milyon nüfuslu şehri Dnipro'nun Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tansiyonu iyice yükseltecek.

"GEBERTİLEN ÇEÇENLERE DOMUZ DERİSİ DİKİLECEK"

Karar aldıklarını ve ülkelerinde öldürülen Çeçenlerin domuz derisi dikilerek gömüleceğini belirten Lisenko, "Resmen karar aldık. Dnipropetrovsk bölgesinde gebertilen bütün Kadirovculara (Çeçenlere) domuz derisi dikilecek ve o şekilde gömülecekler. Şehrimizin et fabrikaları, size teşekkür ediyoruz. Böyle gömülünce Cennet'e gidebilecekler mi göreceğiz. Yaratıklar." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u çıldırtacak tehdit: Öldürdüğümüz Çeçenler domuz derisi ile gömülecekDnipro Belediye Başkan Yardımcısı Mikhailo Lisenko

UKRAYNA GENELKURMAYI DA PAYLAŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından bu sözleri, Mikhailo Lisenko'yu alıntılayarak paylaştı.

İşte Mikhailo Lisenko'nun o paylaşımı;

Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u çıldırtacak tehdit: Öldürdüğümüz Çeçenler domuz derisi ile gömülecek

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

Şimdi sadede gelelim. Dün Çeçenleri, ruslara satan putinin kadim dostları..Ahirette öncelikle İnşallah sizden hesap sorarlar..

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