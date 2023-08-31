Ukraynalı Askerlere İngiltere'de Eğitim Verildi

KİEV, 31 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 20.000'den fazla Ukraynalı askeri personelin İngiltere'de eğitim aldığını duyurdu.

Facebook'ta yayımlanan açıklamaya göre İngiltere, uluslararası eğitim operasyonu Interflex kapsamında Ukraynalı askerlere eğitimin yanı sıra askeri malzemeler de sağladı.

Ukraynalı askerlere özellikle askeri üniforma ve ayakkabı, kurşun geçirmez yelek ve kaskların yanı sıra taktik gözlük ve eldivenler, ilk yardım kitleri ve diğer ekipmanların verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri destek 2,3 milyar poundu (yaklaşık 2,9 milyar ABD doları) aştı.

2022'nin yaz aylarında başlatılan Interflex Operasyonu, Ukraynalı askerler için İngiltere liderliğinde yürütülen uluslararası bir eğitim programı.