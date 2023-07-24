Ukraynalı Askerlere İngilizlerden Şehir Çatışması Eğitimi

Interflex Operasyonu kapsamında İngiltere'de eğitim gören Ukraynalı askerlerin, şehir çatışmalarında yapılacaklar konusunda İngiliz askerlerinden aldığı eğitimin görüntüleri paylaşıldı.

Ukrayna Silahlı kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "INTERFLEX Operasyonundan, İngilizlerin Ukraynalı savaşçılara bir kentsel alanda savaşmayı nasıl öğrettiklerini anlatan heyecan verici bir video" ifadelerine yer verildi. Görüntüde, İngiliz askerlerin Ukraynalılara şehir çatışmalarında yapılacaklar konusunda eğitim verdiği görüldü.

'Operation INTERFLEX' Birleşik Krallık öncülüğünde başlatılan Ukraynalı askerlere yönelik bir eğitim programı. Program, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nı işgal etmesinden birkaç ay sonra başlatıldı. Program kapsamında 2024'e kadar toplamda 30 bin Ukraynalı askere eğitim verilmesi planlanıyor. Interflex Operasyonu'nda Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Litvanya olmak üzere 9 partner ülke de yer alıyor.