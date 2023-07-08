Ukraynalı askerler Türkiye'den dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından bugün Ukrayna'ya döndü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı. Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Zelenski paylaşımında, 'Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar' ifadelerine yer verdi.