Ukrayna'ya Yönelik Saldırı Suçlarının Kovuşturulması için Uluslararası Merkez'in Ofisi Açıldı
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Ukrayna-Rusya savaşında savaş suçları ve insan hakları ihlallerini soruşturmayı planlayan Ukrayna'ya Yönelik Saldırı Suçlarının Kovuşturulması için Uluslararası Merkez'in (ICPA) ofisi, Hollanda'nın Lahey kentinde açıldı. ICPA, kanıtları güvence altına alarak, erken aşamada dava oluşturma sürecini kolaylaştıracak ve saldırı suçu davalarının hazırlanmasını destekleyecek.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören kurum EUROJUST bünyesinde kurulan ofisin açılışına Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, Avrupa Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve diğer yetkililer de katıldı. ICPA, kanıtları güvence altına alarak, erken aşamada dava oluşturma sürecini kolaylaştıracak ve saldırı suçu davalarının hazırlanmasını destekleyecek."IŞIĞIN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Khan, açılışta yaptığı konuşmada, "Ukrayna genelinde gördüğümüz gerçek karanlık ve acıların içinden, hesap verebilirliğe yönelik yeni ortaklıkların kurulmasıyla ışığın ortaya çıktığını da gördük. Bugünkü mesajımda, Ortak Soruşturma Ekibi aracılığıyla geçtiğimiz yıl Eurojust ve ulusal makamlarla inşa ettiğimiz işbirliği temellerini daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu açıkça ifade ediyorum" dedi."TEREDDÜTSÜZ HAREKET ETTİĞİMİZİN İŞARETİ"
Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, ofisin açılmasının önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "ICPA'nın resmi olarak faaliyete geçmesi, Rus rejiminin işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulması yolunda dünyanın birlik içinde ve tereddütsüz hareket ettiğinin açık bir işaretidir. Ne yazık ki uluslararası ceza adaleti mimarisinde saldırganlık suçunun hesap verebilirliği konusunda büyük bir boşluk bulunmaktadır. ICPA, saldırganlık yasağının pekiştirilmesi ve dolayısıyla bu mimarinin tamamlanması ve güçlendirilmesinin yapı taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.