Ukrayna'ya Yönelik Saldırı Suçlarının Kovuşturulması için Uluslararası Merkez'in Ofisi Açıldı

Ukrayna-Rusya savaşında savaş suçları ve insan hakları ihlallerini soruşturmayı planlayan Ukrayna'ya Yönelik Saldırı Suçlarının Kovuşturulması için Uluslararası Merkez'in (ICPA) ofisi, Hollanda'nın Lahey kentinde açıldı. ICPA, kanıtları güvence altına alarak, erken aşamada dava oluşturma sürecini kolaylaştıracak ve saldırı suçu davalarının hazırlanmasını destekleyecek.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören kurum EUROJUST bünyesinde kurulan ofisin açılışına Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, Avrupa Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve diğer yetkililer de katıldı. ICPA, kanıtları güvence altına alarak, erken aşamada dava oluşturma sürecini kolaylaştıracak ve saldırı suçu davalarının hazırlanmasını destekleyecek.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, ofisin açılmasının önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "ICPA'nın resmi olarak faaliyete geçmesi, Rus rejiminin işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulması yolunda dünyanın birlik içinde ve tereddütsüz hareket ettiğinin açık bir işaretidir. Ne yazık ki uluslararası ceza adaleti mimarisinde saldırganlık suçunun hesap verebilirliği konusunda büyük bir boşluk bulunmaktadır. ICPA, saldırganlık yasağının pekiştirilmesi ve dolayısıyla bu mimarinin tamamlanması ve güçlendirilmesinin yapı taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.