Ukrayna'ya yapılan savunma yardım paketi açıklandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Almanya ve Fransa'nın öncülüğünde yapılan Kara Tabanlı Hava Savunma Koalisyonu'nun Ukrayna'ya olan savunma yardım paketinin detaylarını açıkladı. Paket içerisinde Hollanda'nın 2 milyar avroluk askeri yardımı ve Almanya'nın 1,4 milyar dolarlık savunma yardımı yer alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nde Almanya ve Fransa'nın öncülüğünde yapılan ve 20 ülkenin katıldığı Kara Tabanlı Hava Savunma Koalisyonu'nun Ukrayna'ya olan 'yeni savunma yardım paketinin önemli noktalarını' açıkladı.

ABD'nin Avrupa'daki hava gücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi Ramstein'da video konferans yöntemiyle görüşen 20 ülke, Ukrayna'nın hava savunma gücünü artırmak için savunma yardım paketini açıkladı. Savunma paketinde Hollanda'nın Ukrayna'ya 2 milyar avroluk askeri yardımı ve Almanya'nın ise 4 IRIS-T sistemi, 8 bin yeni tanksavar mayını, 1 Patriot sistemi, 155 mm topçu mühimmatını içeren 1,4 milyar dolarlık savunma yardımı yer aldı.

Estonya, Lüksemburg'un 10 milyon avroluk taahhüdüne ek olarak Bilişim Teknolojisi koalisyonunun faaliyetleri için 500 bin dolarlık finansman sağlarken İngiltere ve Norveç, Denizcilik Koalisyonu çerçevesinde Karadeniz'de güvenliği daha da güçlendirmenin yollarını arayacağı belirtildi.