Ukrayna'ya Rusya'dan İHA ve Füze Saldırısı

Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde 30 insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle ülke geneline saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda 16 İHA Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde 30 insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle ülke geneline saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırıda 30 İran yapımı "Shahed" İHA kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların 16'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Harkiv'e S-300 füzeleriyle saldırı

Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.