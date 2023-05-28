Ukrayna'ya Rusya'dan en büyük İHA saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 54 Shahed tipi insansız hava aracıyla Ukrayna topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini, bunun şu ana kadarki en büyük İHA saldırısı olduğunu duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 54 Shahed tipi insansız hava aracıyla Ukrayna topraklarına yönelik saldırı düzenlediğini, bunun şu ana kadarki en büyük İHA saldırısı olduğunu duyurdu. Hava kuvvetleri, 52 İHA'nın havada imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "28 Mayıs'ın ilk saatlerinde düşman, kuzey yönünden Bryansk bölgesi ve güney yönünden Krasnodar bölgesinde İran yapımı Shahed-136/131 saldırı İHA'larıyla Ukrayna'ya saldırdı. Saldırıda toplam 54 İHA kullanıldı. Saldırıda Kiev bölgesi başta olmak üzere askeri tesisler ve sivil altyapı hedef alındı. Başarılı müdahale sonucunda 52 İHA havada imha edildi" denildi. Hava kuvvetleri, bu saldırının şu ana kadar Rusya tarafından yapılan en büyük İHA saldırısı olduğunu vurguladı.