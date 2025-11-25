Haberler

Ukrayna'ya Rus Saldırıları: 6 Ölü, 13 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinde düzenlediği saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda sivillerin ve altyapının hedef alındığı belirtildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinde farklı bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 460'tan fazla insansız hava aracı ile 22 füze kullandığını belirtti. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Şehir genelinde konutlar ve sivil altyapıda büyük hasar meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Odessa'da limanın, gıda depolarının ve sivil altyapının vurulduğunu, ayrıca Dnipro, Harkiv, Çernihiv ve Çerkası bölgelerinde enerji altyapılarının hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda kullanılan İHA'ların çoğunun Rus-İran üretimi 'Şahid' İHA'ları olduğunu vurgulayan Zelenskiy, bunlardan dördünün Moldova ve Romanya hava sahasına girdiğini aktardı.

Zelenskiy, "Silahlar ve hava savunma sistemleri önemlidir, saldırgana yönelik yaptırım baskısı da öyle. Yardımlarda hiçbir duraklama olmamalıdır. Şu anda en önemli şey, tüm ortakların birlikte diplomasiye yönelmesidir. Rusya üzerindeki baskı sonuç vermelidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
