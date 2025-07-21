Ukrayna ve Rusya Temsilcileri İçin Türkiye'de Yeni Toplantı Önerisi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki temasların ülke liderleri düzeyinde olacağını belirterek, iki ülkenin temsilcilerinin Türkiye'de yeni bir toplantı yapmasını önerdi.
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un, Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki temaslarda, 'etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde' olacağını bildirdi. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile Ukrayna heyetinin lideri Rustem Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya