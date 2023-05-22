Ukrayna ve Rusya'dan çelişen 'Bahmut' açıklamaları

Rusya, aylar süren kuşatma sonrası Bahmut kentini ele geçirdiğini duyurdu. Ancak Ukrayna tarafı bu açıklamayı yalanladı. Sahadaki duruma ilişkin henüz net bir açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, 'Fethedilmemiş Bahmut' başlığıyla fotoğraflar yayınladı.

Ukrayna'nın Donetsk, Kramatorsk ve Luhansk kentlerinin ortasında bulunan Bahmut kenti, iki ülke için de stratejik öneme sahip bir yer olarak kabul ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Bahmut'un ele geçirildiğini duyurdu ve hem Wagner grubu hem de Rusya Silahlı Kuvvetleri askerlerini tebrik etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından da Bahmut'tan fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda ise 'Fethedilmemiş Bahmut' ifadeleri yer aldı. Fotoğraflarda, dumanların yükseldiği, birçok binanın hasar gördüğü şehir yer aldı.