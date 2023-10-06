Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişimi sürüyor
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Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin değişimi devam ediyor. Ukrayna'ya 64 askerin cenazesi verilirken, Rusya tarafına da asker cenazeleri teslim edildi.
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yaşamını yitiren askerlerin cenaze değişimi sürüyor.
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ölen askerlerin cenaze değişiminin devam ettiği belirtildi.
Ukrayna'ya 64 askerin cenazesinin verildiği bildirilen açıklamada, Rusya tarafına da asker cenazelerinin teslimi yapıldığı kaydedildi.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Milletvekili Şamsail Saraliyev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 60 askerin cenazesini teslim aldığını bildirdi.
Kaynak: AA / Dünya