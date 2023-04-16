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Ukrayna ve Rusya arasında esir takası: 130 esir ülkelerine döndü

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası: 130 esir ülkelerine döndü

Dünya Haberleri

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası gerçekleşti.

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 130 savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak, " Paskalya'da büyük savaş esiri takası. Son günlerde birkaç aşamada gerçekleşti. 130 Ukraynalı geri dönüyor. Paskalya. Umut, bu bayramın özüdür. Esir yakınlarının bu kadar uzun süre bekledikten sonra hissettikleri de tam olarak buydu" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Paskalya Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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