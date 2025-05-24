Ukrayna ve Rusya Arasında 390 Esir Takası Yapıldı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile sağlanan mutabakata göre dün karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini, bugün ve yarın da esir takasının devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul barış müzakereleri kapsamında Rusya ile varılan anlaşmaya göre, '1000 kişiye 1000 kişilik esir takası' sürecinin başladığını belirtti. Dün anlaşmanın ilk bölümünün hayata geçirildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu anlaşma Türkiye'de yapılan toplantıda sağlandı ve bunun tam olarak hayata geçirilmesi önemli. Karşılıklı olarak 390 esir takas edildi. Cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm Ukraynalı esirleri evlerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, esir takasının gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu tür adımların atılabilmesi için diplomatik çalışmalarımızı sürdürelim" dedi.