Ukrayna ve İtalya, Kiev'e güvenlik garantileri sağlanması konusunda istişarelere başladı. İtalya'nın Ukrayna'ya vereceği güvenlik taahhütlerine ilişkin ikili anlaşmanın, Temmuz ayında G7 tarafından kabul edilen Ukrayna'ya Ortak Destek Bildirisi'ne dayanacağı belirtildi.

KİEV, 29 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna ve İtalya, Kiev'e güvenlik garantileri sağlanması konusunda istişarelere başladı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı basın servisinden Salı günü yapılan açıklamada, İtalya'nın Ukrayna'ya vereceği güvenlik taahhütlerine ilişkin ikili anlaşmanın, Temmuz ayında G7 tarafından kabul edilen Ukrayna'ya Ortak Destek Bildirisi'ne dayanacağı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İhor Zovka, taahhütlerin verilmesinin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üyeliği yolunda önemli bir adım olacağını söyledi.

Taraflar görüşmelerin ilk turunda gelecekteki ikili anlaşmanın içeriği ve formatına ilişkin yaklaşımları ele aldı ve iletişimi sürdürmek üzere bir takvim üzerinde anlaştı.