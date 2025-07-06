Ukrayna ve ABD Arasında İHA Üretimi İçin Anlaşma Sağlandı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İHA üretilmesine ilişkin ortak çalışmaların artırılması konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda son bir hafta içindeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Trump ile çok önemli ve verimli bir görüşme yaptık. Başkan Trump'ı ve tüm Amerikan halkını ABD Bağımsızlık Günü'nde tebrik ettim" dedi.

Görüşmede, Ukrayna'nın hava savunması konusunu ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, "İHA'lar ile ilgili Amerikan tarafıyla ortak çalışmaları önemli ölçüde artırmak konusunda anlaştık. Bu hafta Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen Amerikan şirketlerinden biri arasında anlaşma imzalandı. Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim önceliğimizdir" ifadesini kullandı.