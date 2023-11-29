Ukrayna Topçu Birlikleri Avdiyivka'da Yoğun Atış Faaliyetlerini Sürdürüyor

Ukrayna'da son dönemlerde Rus saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle ağır çatışmaların sürdüğü Avdiyivka doğrultusunda konuşlanan Ukrayna topçu birlikleri yoğun atış faaliyetlerini sürdürüyor.

Savaşın devam ettiği Ukrayna genelinde en sıcak çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen, Donetsk bölgesine bağlı Avdiyivka şehrine yönelik özellikle sonbaharda saldırılarını artıran Rus ordusuna karşı yoğun topçu atışları gerçekleştiren Ukrayna birlikleri görevlerini aralıksız icra ediyor.

Rus birliklerinin saldırılarını püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusu, havadan ve karadan atış faaliyetlerini sürdürerek Avdiyivka cephe hattını savunuyor.

Karşılıklı atışlar sonucu dumanların yükseldiği, güçlü patlama seslerinin duyulduğu cephe hattında en çok topçu sistemlerinin atış yaptığı görülüyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Donetsk kentine yakın, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Avdiyivka şehrinde yoğunlaşan çatışmalarda çeşitli ağır ve hafif silahlar kullanılıyor.

Ukrayna'nın Kupyansk, Bahmut, Marinka ve diğer şehirlerindekilere benzer yoğun muharebelerin yaşandığı Avdiyivka cephesinde konuşlu Ukrayna çok namlulu roketatar sistemlerinin bataryaları Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Avdiyivka'yı tüm imkanlarımızla savunmaya çalışıyoruz

Ukrayna ordusuna bağlı bir tabura ait çok namlulu topçu sistemi Grad'ın "Eger" kod adlı komutanı, AA muhabirine, Avdiyivka cephesindeki son durumu anlattı.

Savaşın başından beri cephede görevli 25 yaşındaki Eger, Avdiyivka'ya yakın bir noktada görev yaptıklarını kaydederek "Avdiyivka en sıcak noktalarından biri. Düşman Avdiyivka'yı ele geçirmek istiyor ama biz tüm imkanlarımızla orayı savunmaya çalışıyoruz." dedi.

Eger, Rus ordusunun piyade birlikleri ve zırhlı araçlarına yönelik yoğun atışlar yaparak Ukraynalı askerlerin cephedeki faaliyetlerine destek verdiklerini kaydetti.

Topçu birliklerinin etkili atış yapmasının, ön cephe hattındaki piyadelerin de işlerini kolaylaştırdığını söyleyen Eger, "Topçu bataryalarının faaliyetleri son derece önemli çünkü piyadeler topçu atış desteği olmadan mevzilerini savunamaz. Ayrıca piyadelerin topçu birliklerinin desteğini almadan ilerlemeleri imkansız." ifadelerini kullandı.

Savaşta, son dönemlerde saldırı dronlarının gittikçe daha aktif şekilde kullanıldığına işaret eden Eger, havadan bir saldırıya uğramamaları için çok daha dikkatli olmaya çalıştıklarını belirtti.

Eger, dronların zor arazi şartlarında araçlardan daha hızlı hareket edebildiğini dile getirerek "Şimdi hava açık. Bu tür havalarda dronlar aktif kullanılıyor. Belki şimdi bile, biz sizinle konuşurken havada asılı bir dron düşmana bilgi aktarıyordur ve bize yönelik bir topçu saldırısı gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

Avdiyivka istikametinde rekor sayıda topçu atışı yapıldı

Sıcak çatışmaların yoğunlaştığı Avdiyivka cephesinde görev yapan Ukrayna topçu bataryalarının yoğun muharebe faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Eger, şunları kaydetti:

"Avdiyivka yönündeki topçu atışlarımızın sayısı oldukça arttı. Hatta kısa bir süre önce rekor sayıya ulaştık. Ukrayna ilk kez bu istikamette düşmandan daha çok topçu atışı gerçekleştirdi. Avdiyivka'ya yönelik ilk şiddetli saldırılar başlayınca (bölgedeki) tüm topçu sistemlerimiz yoğun biçimde atış yaptı. İlk günler gerçekten zordu ama Tanrı'ya şükür savunma hattını ayakta tuttuk."