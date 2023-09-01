Ukrayna Savunma Bakanlığı: İHA'lar Rusya topraklarından gönderildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Rusya'nın Pskov Havalimanı'na düzenlenen saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA), Rusya topraklarından gönderildiğini bildirdi.

Budanov, The War Zone sitesine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta Rusya'nın Pskov bölgesindeki havalimanına İHA'larla yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Söz konusu İHA'ların Rusya topraklarından gönderildiğini belirten Budanov, "Saldırıda Rusya'nın 4 İl-76 tipi uçağı vuruldu, bunlardan 2'si imha edildi, 2'si ciddi hasar gördü." ifadesini kullandı.

Budanov, Rusya'nın bu uçakları Rus hava indirme birliklerinin askeri kargo ve personelini taşımak amacıyla kullandığına işaret ederek saldırıda uçakların yakıt depoları ile kanatlarının önemli kısımlarının hedef alındığını aktardı.

Rusya'nın Pskov Bölgesi Valisi Mihail Vedernikov, 30 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pskov Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Tass Haber Ajansının acil servislere dayandırdığı haberde de saldırı sonucunda 4 İl-76 tipi uçağının hasar gördüğü, bunlardan 2'sinin yandığı bilgisi paylaşılmıştı.