Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi - Haberler

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali, 100. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini kontrol altında tuttuğunu açıkladı.

Lüksemburg'taki parlamento üyelerine video konferans yöntemiyle seslenen Zelenskiy, savaşın cephe hattının yaklaşık 1000 kilometre genişlediğini kaydetti.

Öte yandan Rus güçleri Donbas bölgesindeki Severodonetsk kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya ordusu hafta başında kentteki bir kimyasal tesisin içindeki nitrik asit deposunu vurmuştu.

İngiliz savunma yetkilileri Rusya'nın Severodonetsk kentinin büyük kısmını kontrol altına aldığını kaydediyor. Luhansk Valisi Serhiy Haidai de Rus birliklerinin kentin yüzde 70'ini kontrol altına aldığını açıkladı.

Ancak Haidai Ukrayna birliklerinin karşı saldırılar düzenlediğini ve "birçok sokaktan düşmanı püskürterek askerleri rehin aldığını" söyledi.

Kentte sokak sokak devam eden çatışmaların, sivillerin tahliyesini zorlaştırdığı da bildiriliyor.

Video konferansı sırasında Zelenskiy de çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki durumdan bahsetti. Zelenskiy, Donbas'taki durumun değişmediğini ancak Ukraynalıların Severodonetsk'te bazı kısmi kazanımlar elde ettiğini aktardı.

Şehirde 15 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Mariupol'de ise kentin eski belediye başkanı Vadim Boyçenko, Rus birliklerini kendileriyle işbirliği yapmayı reddeden memurları infaz etmekle suçladı.

Kentin Rus kontrolüne girmesinden önce tahliye edilen Boyçenko, cezaevlerinde onlarca kent sakininin tutulduğunu, işkence ihbarlarının geldiğini ileri sürdü. Bu iddialar BBC tarafından doğrulanamadı.

Geçen hafta da Boyçenko'nun bir danışmanı CNN'e yaptığı açıklamada Rus kuşatması ve bombardıman sırasında en az 22 bin kişinin öldüğünü söylemişti.