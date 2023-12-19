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Ukrayna, Rusya'yla savaşta askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı

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Ukrayna, dış yardımın azalması nedeniyle Rusya'yla savaşta bazı askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu Komutanı Oleksandr Tarnavsky, ön cephe hattındaki askeri birliklerin mühimmat sıkıntısı çektiklerini söyledi. ABD ve AB'nin yardımları Ukrayna'ya iletilemedi.

Ukrayna, dış yardımın azalması nedeniyle Rusya'yla savaşta bazı askeri operasyonlarını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu Komutanı Oleksandr Tarnavsky, ön cephe hattındaki askeri birliklerin mühimmat sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Tarnavsky, bunun Ukrayna için büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Özellikle Sovyetler Birliği döneminden kalma silahları için top mermisine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Tarnavsky, "İhtiyaçlarımız göz önüne alındığında, elimizdeki top mermileri yeterli değil. Bazı bölgelerde savunma konumuna geçtik. Taktikler değişiyor" dedi.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ivan Havryliuk da, top mermisi eksikliğini telaefi etmek için, kamikaze İHA'ları üretimini artırdıklarını söyledi.

ABD, Ukrayna'ya Batı yapımı silahlarda kullanılabilecek 2 milyondan fazla 155 mm'lik top mermisi göndermişti. Ancak Ukrayna, Rusya'yla savaşta, ortaklarını zorlayabilecek düzeyde top mermisi kullanıyor. Estonya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda, Ukrayna'nın Rusya karşısında her ay en az 200 bin top mermisine ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Savaşta özellikle Batılı ülkelerin gönderdiği uzun menzilli füzeler ve hava savunma sistemlerine bağımlı olan Ukrayna, yine Batı'nın yardımıyla kendi askeri mühimmat sanayini geliştirmeyi umuyor.

ABD ve AB'nin yardımları Ukrayna'ya iletilemedi

Son dönemde ABD ve Avrupa Birliği'nin yardmları siyasi tartışmalar yüzünden Ukrayna'ya iletilemedi.

ABD Kongresi'nde ay başında Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yönelik 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini bloke etti. Bunu, son AB zirvesinde Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk mali yardımı veto etmesi izledi.

AB'nin Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderileceğini açıklamıştı. Ancak şu ana kadar bu top mermilerinden sadece 480 bini Ukrayna'ya gönderildi ya da gönderilmek üzere.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçen hafta yaptığı açıklamada bir kez daha, Ukrayna'yla savaşın sadece ülkesinin askeri hedeflerine ulaşmasıyla son bulacağını söylemişti.

BBC

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