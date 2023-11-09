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Ukrayna, Rusya'ya ait S-300V4 füze sistemini imha etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Rusya'ya ait son model S-300V4 uçaksavar füze sistemini imha ettiklerini açıkladı. Tarnavskiy, Rus ordusunun son bir günde yaptığı hava saldırıları ve topçu atışları hakkında bilgi verirken, Ukrayna'nın savunma kararlılığını vurguladı ve Rusya'nın asker kaybının 542 olduğunu iddia etti.