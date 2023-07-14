Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen topraklarda ölen askerlerin cenazesini teslim aldı
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Ukrayna, Rusya tarafından geçici olarak ilhak edilen topraklarında hayatını kaybeden 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı. Cenazelerin dördü düşman esaretinde öldü.
Ukrayna, Rusya tarafından geçici olarak ilhak edilen topraklarında ölen 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı.
Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin teslim edildiği belirtildi.
62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldıkları aktarılan açıklamada, "Bunlardan dördü yaralanma, hastalık ve yetersiz tıbbi bakım sonucu düşman esaretinde öldü." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, cenaze teslimlerinin Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olarak yapıldığı kaydedildi.