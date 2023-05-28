Ukrayna, Rusya Savunma Sanayisinde Faaliyet Gösteren Şirket ve Kişilere Yaptırım Uyguladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya savunma sanayisinde faaliyet gösteren 220 şirket ve 51 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, terör için çalışan ve çoğu Rus olan tüzel ve gerçek kişilere yönelik yaptırımların olduğu belirtildi. Bazı şirket ve kişilerin Rusya dışında faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya savunma sanayisinde faaliyet gösteren 220 şirket ve 51 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "Bir başka yaptırım günü. Terör için çalışan ve çoğu Rus olan tüzel ve gerçek kişilere yönelik yaptırımlar açıklıyoruz. Toplamda 220 şirket ve 51 kişi. Bunlar savunma sanayi işletmeleri ve ilgili Rus şirketleridir. Savaşa hizmet eden şirketlerdir" dedi.

Zelesnki, Rusya'nın kaybedeceğini belirterek, "Dünya yaşamı korumamıza yardımcı oluyor. Dünyaya karşı gelen herkes marjinalleşecektir. Rusya hiçbir şey kazanmayacak ve her şeyi kaybedecektir. Terör konusunda ona bir şekilde yardım etmeye çalışanlarla birlikte" dedi.