Ukrayna, Rusya'nın uzun menzilli bombardıman uçağını imha etti

Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısıyla, uzun menzilli Rus bombardıman uçağını imha ettiği bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan ve BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify tarafından analiz edilen görüntüler, St Petersburg'un güneyindeki Soltsy-2 Hava Üssü’nde bir Tupolev Tu-22’yi yanarken gösteriyor. Moskova, bir insansız hava aracının hafif silahlarla vurulduğunu ancak aracın uçağa 'hasar vermeyi' başardığını söyledi. Ukrayna açıklama yapmadı.

Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısıyla, uzun menzilli Rus bombardıman uçağını imha ettiği bildirildi.

Sosyal medyada yayınlanan ve BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify arafından analiz edilen görüntüler, St Petersburg'un güneyindeki Soltsy-2 Hava Üssü’nde bir Tupolev Tu-22’yi yanarken gösteriyor.

Moskova, bir insansız hava aracının hafif silahlarla vurulduğunu ancak aracın uçağa "hasar vermeyi" başardığını söyledi. Ukrayna açıklama yapmadı.

Tu-22 ses hızının iki katı hızda hareket edebiliyor ve Rusya tarafından Ukrayna’ya saldırı düzenlemek için yaygın olarak kullanılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumartesi günü Moskova saatiyle 10.00 civarında "helikopter tipi İHA" tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Konumu, Soltsy-2'nin bulunduğu "Novgorod bölgesinde bir askeri havaalanı" olarak belirtildi.

Bakanlık, "İHA, havaalanının gözlem karakolu tarafından tespit edildi ve hafif silahlarla vuruldu" dedi.

"Terör eylemi sonucunda bir uçak hasar gördü; herhangi bir can kaybı yaşanmadı."

Açıklamada ayrıca havaalanında çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Ancak sosyal medya platformu Telegram'da yayınlanan görüntüler, Tu-22'nin kendine özgü burun konisine sahip bir jeti etkisi altına alan büyük bir yangını gösteriyordu. BBC Verify görüntüleri analiz etti ve bunların güvenilir olduğuna kanaat getirdi.

Tek bir uçağın imha edilmesinin Moskova'nın 60 uçaklık filosunun gücü üzerinde çok az etkisi olacak olsa da saldırı, Kiev'in Rusya topraklarındaki hedefleri vurma konusunda artan kabiliyetini ortaya koyuyor.

Kiev son aylarda düzinelerce sabit kanatlı insansız hava aracını Moskova'ya saldırmak için kullandı; bu, yüzlerce kilometrelik bir yolculuk demek. Soltsy-2, Ukrayna sınırından yaklaşık 650 km uzakta.

Buna rağmen, Rusya Savunma Bakanlığı'nın insansız hava aracını "helikopter tipi İHA" olarak tanımlaması, kısa mesafeden fırlatılan, ticari olarak temin edilebilen ucuz bir araç olarak tanımlaması anlamına geliyor.

Tu-22, Soğuk Savaş döneminden kalma, döner kanatlı süpersonik bir bombardıman uçağı.

Tu-22M3 gibi modern versiyonları, 2.300 km/saat hıza ulaşabiliyor ve güdümlü füzeler dahil olmak üzere 24.000 kg'a kadar silah taşıyabiliyor.

Suriye, Çeçenistan, Gürcistan ve son olarak Ukrayna'daki çatışmalarda kullanıldılar.

BBC Verify görüntüleri hangi yöntemlerle doğruladı?

BBC Verify, Ukrayna'nın Soltsy-2'ye düzenlediği insansız hava aracı saldırısının yerini, uçakların ve kıyıların görünümü gibi görsel ipuçlarını hava üssünün tarihi uydu görüntüleriyle karşılaştırarak doğruladı.

O zamanki hava koşulları - yağmurlu ve kapalı - görüntülerdeki hava koşullarının yanı sıra olayın diğer fotoğraflarıyla da eşleşiyordu.

Görüntülerde görülen uçağın kalıntıları Tu-22M3'ünkilerle tutarlı.

BBC Verify tarafından analiz edilen tarihi uydu görüntüleri, bu tür uçakların üsse konuşlandırıldığını gösteriyor.